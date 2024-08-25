РПЛ опубликовала заявление по поводу шести замен «Краснодара» в матче с «Динамо»

Для замен в связи с такой травмой есть специальный бланк — его начальник команды передает резервному судье. Судья, в свою очередь, оповещает соперников о возможности дополнительной замены. Таким образом, «Краснодар» по правилам сделал шесть замен в матче, — говорится в заявлении.