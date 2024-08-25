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РПЛ опубликовала заявление по поводу шести замен «Краснодара» в матче с «Динамо»

В «Краснодаре» прокомментировали решение сделать шесть замен в матче 6-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0). Клуб объяснил, что все сделано по правилам.

Источник: РИА "Новости"

— Согласно регламенту, если команда получает право экстренной замены из-за черепно-мозговой травмы, дополнительную замену может сделать и их соперник.

Для замен в связи с такой травмой есть специальный бланк — его начальник команды передает резервному судье. Судья, в свою очередь, оповещает соперников о возможности дополнительной замены. Таким образом, «Краснодар» по правилам сделал шесть замен в матче, — говорится в заявлении.

«Краснодар» сделал шесть замен в этой встрече после того, как «Динамо» заменило Андрея Лунева из-за повреждения головы, на его место вышел Игорь Лещук.

После 6 туров РПЛ «Краснодар» с 12 очками поднялся на 2-е место, «Динамо» с таким же количеством быллов идет третьим.

Динамо
0:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
25.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Виктор Са
25′
Составы команд
Динамо
2
Эли Даса
3
Фабиан Бальбуэна
77′
93
Диего Лаксальт
5
Милан Майсторович
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
1
Андрей Лунев
80′
31
Игорь Лещук
18
Николас Маричаль
46′
7
Дмитрий Скопинцев
8
Хорхе Карраскаль
90′
69
Денис Боков
91
Ярослав Гладышев
74′
77
Денис Макаров
24
Луис Чавес
85′
34
Лука Гагнидзе
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
56′
15
Лукас Оласа
57′
6
Кевин Ленини
98
Сергей Петров
46′
20
Джованни Гонсалес
65′
5
Кевин Кастаньо
46′
53
Александр Черников
10
Эдуард Сперцян
69′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
46′
40
Олакунле Олусегун
66′
7
Виктор Са
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
9
Джон Кордоба
90′
19
Федор Смолов
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
9
Фолы
25
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти