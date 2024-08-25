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«Локомотив» обыграл «Ростов» и вышел на первое место в РПЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» со счетом 3:2 победили «Ростов» в заключительном матче 6-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Алексей Батраков (10-я минута), Илья Самошников (37) и Наир Тикнизян (46). У проигравших отличился Роналдо (13, 90+6).

«Локомотив» набрал 15 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице, обогнав петербургский «Зенит» (14 очков). «Ростов» с 8 очками располагается на 8-й строчке.

В следующем туре «Локомотив» примет «Краснодар», «Ростов» дома сыграет с воронежским «Факелом». Матчи пройдут 1 сентября.

Локомотив
3:2
Первый тайм: 2:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
25.08.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Валерий Карпин
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
10′
Илья Самошников
(Алексей Батраков)
37′
Наир Тикнизян
(Дмитрий Воробьев)
46′
Ростов
Роналдо
(Андрей Лангович)
13′
Роналдо
90+6′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
85
Евгений Морозов
6
Дмитрий Баринов
71
Наир Тикнизян
60′
27
Вадим Раков
67′
83
Алексей Батраков
89′
8
Владислав Сарвели
93
Артем Карпукас
72′
75′
94
Артем Тимофеев
10
Дмитрий Воробьев
60′
99
Тимур Сулейманов
Ростов
71
Даниил Одоевский
3
Умар Сако
55
Максим Осипенко
11
Алексей Сутормин
15
Данил Глебов
90+7′
89
Родриго Саравия
7
Роналдо
27
Николай Комличенко
40
Илья Вахания
68′
69
Егор Голенков
18
Константин Кучаев
41′
78′
10
Кирилл Щетинин
87
Андрей Лангович
77′
67
Герман Игнатов
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
9
Фолы
12
7
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти