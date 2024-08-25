«Локомотив» обыграл «Ростов» и вышел на первое место в РПЛ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» со счетом 3:2 победили «Ростов» в заключительном матче 6-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Алексей Батраков (10-я минута), Илья Самошников (37) и Наир Тикнизян (46). У проигравших отличился Роналдо (13, 90+6).
«Локомотив» набрал 15 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице, обогнав петербургский «Зенит» (14 очков). «Ростов» с 8 очками располагается на 8-й строчке.
В следующем туре «Локомотив» примет «Краснодар», «Ростов» дома сыграет с воронежским «Факелом». Матчи пройдут 1 сентября.