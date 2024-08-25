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«Локомотив» — новый лидер РПЛ! «Ростов» Карпина переехали с историческим рекордом

И как же снова хорош Батраков.

Источник: Чемпионат.com

После проигрыша «Динамо» у «Локо» появилась дополнительная мотивация: ведь в случае победы над «Ростовом» команда вышла бы в единоличные лидеры РПЛ. Тем более дончан команда Михаила Галактионова уже побеждала — в Кубке России с минимальным счётом. Да и сейчас железнодорожники находятся просто в отличной форме. Единственный матч без победы — с «Динамо». Но и там как минимум на ничью они наиграли.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 6, 25.08.2024, 20:00
Локомотив
3
Ростов
2

«Ростов» же в этом сезоне пока не так стабилен — совсем недавно сделал суперкамбэк на своём поле с «Оренбургом». Но Валерий Карпин всё равно был недоволен содержанием игры. И похожие эмоции у него наверняка были уже по ходу первого тайма.

Ведь хозяева забили уже на второй минуте. Мяч закинули на Наира Тикнизяна, который с фланга отпасовал на Дмитрия Воробьёва. Правда, судья сразу же зафиксировал офсайд. И он действительно был огромный. Москвичи продолжили агрессивную игру впереди и активно прессинговали. «Ростов» оказался к такому не готов. И выглядел растерянно. Неудивительно, что это привело к перехвату и новому моменту. Алексей Батраков подхватил мяч, подбежал к чужой штрафной и здорово пробил точно в угол. Для Даниила Одоевского это был первый матч за команду в РПЛ, но шансов спасти её не было.

«Локо» планировал увеличить преимущество, но очень быстро пропустил. Причём гол пришёл из ничего. Мяч оказался на фланге, откуда Андрей Лангович забросил его вперёд на открывающегося Роналдо. Получилось максимально эффективно: нападающий оторвался от всех и бахнул в ближний.

После игра слегка успокоилась. Хаос ушёл и началось тактическое противостояние. «Локо» чаще владел мячом, а «Ростов» стабильно кусал прессингом. Много фолов, офсайдов и почти без моментов. Показалось, что обе команды нацелены прежде всего на то, чтобы не пропустить. Получалось недолго. На 37-й минуте светлая голова Батракова увидела открывание Ильи Самошникова, который сначала обработал, а потом сразу пробил.

Интересно, что после этой передачи Батраков сравнялся по системе «гол+пас» с Максимом Глушенковым. У него стало 3+5. Крутейшее достижение для 18 лет.
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

После перерыва никто даже не успел понять, сделали ли тренеры замены, как «Локо» забил. Потребовалось около семи секунд и пяти передач. Дмитрий Баринов из центрального круга увидел шикарное открывание Воробьёва, а он перед воротами не стал жадничать и дал забить Тикнизяну. Просто красота.

После этого мяч сразу забрал «Ростов» и бросился отыгрываться. Но всё никак не везло. Сначала супершанс не реализовал Максим Осипенко, который наверняка был примерно с 10 метров. Потом суперспасение Ильи Лантратова. Константин Кучаев здорово подставил голову, мяч сильно летел в ворота, но голкипер успел среагировать, а потом резко поднялся и засейвил во второй раз.

Это был тот самый случай, когда не самая надёжная игра в обороне компенсировалась крутыми действиями голкипера. Но и дончане тоже мазали. И никак не могли реализовать свои шансы.

«Локо» долго удерживал комфортное для себя преимущество. Но за минуту до конца добавленного времени всё-таки пропустил один мяч. Но на большее их не хватило.

А ещё москвичи установили исторический рекорд — команда забивает в 23 матчах подряд. А к этому добавилось и лидерство в РПЛ. Надолго ли?

Автор: Дмитрий Зимин

Локомотив
3:2
Первый тайм: 2:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
25.08.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Валерий Карпин
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
10′
Илья Самошников
(Алексей Батраков)
37′
Наир Тикнизян
(Дмитрий Воробьев)
46′
Ростов
Роналдо
(Андрей Лангович)
13′
Роналдо
90+6′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
85
Евгений Морозов
6
Дмитрий Баринов
71
Наир Тикнизян
60′
27
Вадим Раков
67′
83
Алексей Батраков
89′
8
Владислав Сарвели
93
Артем Карпукас
72′
75′
94
Артем Тимофеев
10
Дмитрий Воробьев
60′
99
Тимур Сулейманов
Ростов
71
Даниил Одоевский
3
Умар Сако
55
Максим Осипенко
11
Алексей Сутормин
15
Данил Глебов
90+7′
89
Родриго Саравия
7
Роналдо
27
Николай Комличенко
40
Илья Вахания
68′
69
Егор Голенков
18
Константин Кучаев
41′
78′
10
Кирилл Щетинин
87
Андрей Лангович
77′
67
Герман Игнатов
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
9
Фолы
12
7
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти