«Локомотив» — новый лидер РПЛ! «Ростов» Карпина переехали с историческим рекордом

Ведь хозяева забили уже на второй минуте. Мяч закинули на Наира Тикнизяна, который с фланга отпасовал на Дмитрия Воробьёва. Правда, судья сразу же зафиксировал офсайд. И он действительно был огромный. Москвичи продолжили агрессивную игру впереди и активно прессинговали. «Ростов» оказался к такому не готов. И выглядел растерянно. Неудивительно, что это привело к перехвату и новому моменту. Алексей Батраков подхватил мяч, подбежал к чужой штрафной и здорово пробил точно в угол. Для Даниила Одоевского это был первый матч за команду в РПЛ, но шансов спасти её не было.