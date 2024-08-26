Капитан «Ростова» все ближе к «Спартаку», Винисиус и Алиссон — к Саудовской Аравии. Трансферы и слухи дня

«Когда ты слышишь о зарплатах, которые другие игроки получают за игру в Саудовской Аравии, тебя это немного привлекает. Я открыт к этому, но не сейчас. У меня контракт с “Ливерпулем”, и я хочу отработать его или заключить новый. Другое дело, если в интересах клуба будет обсудить мой трансфер», — сказал бразилец.