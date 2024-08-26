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Капитан «Ростова» все ближе к «Спартаку», Винисиус и Алиссон — к Саудовской Аравии. Трансферы и слухи дня

Главное к утру понедельника.

Источник: РИА "Новости"

Что в России

«Спартак» ведет переговоры о трансфере Глебова

Капитан «Ростова» Даниил Глебов может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

«Переговоры идут. Как “Спартак” будет конкретен, так и будем рассматривать предложение. Есть ли предложение? Пока конкретики нет», — заявил президент ростовского клуба Арташес Арутюнянц в беседе с «РБ Спорт».

Сообщалось, что дончане хотят выручить за 24-летнего опорного полузащитника не менее 11 млн евро.

В текущем сезоне Глебов провел 7 матчей, записав на свой счет один забитый мяч.

Капленко вновь востребован в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Белорусский полузащитник Кирилл Капленко подписал контракт с «Химками».

Прошлый сезон Капленко начинал в «Оренбурге», а в феврале перешел в «Балтику». Вместе с калининградским клубом хавбек покинул Российскую Премьер-Лигу (РПЛ). По данным Transfermarkt, «красно-черные» заплатили за трансфер 680 тысяч евро.

В юношестве Капленко играл в системе «Краснодара», а в РПЛ дебютировал в составе «Зенита» в 2017 году.

Что в Европе и мире

Винисиус обсудит переезд в Саудовскую Аравию в конце сезона

Источник: Reuters

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор планирует принять решение о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии в 2025 году.

По сведениям ESPN, игрок взял время до конца сезона, чтобы сосредоточиться на борьбе за «Золотой мяч». При этом Винисиус сообщил руководству мадридцев, что не заинтересован в продлении договора с клубом, который истекает в 2027 году. Бразильцу нужно обдумать потенциальный уход из команды.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Винисиуса в 180 млн евро. Сумма отступных в контракте 24-летнего футболиста составляет 1 млрд евро.

«Ювентус» приобрел лидера «Фиорентины»

Источник: ФК "Ювентус"

Аргентинский вингер Николас Гонсалес перешел из «Фиорентины» в «Ювентус».

Арендное соглашение, по которому «фиалки» получат 8+0,4 млн евро, рассчитано до конца сезона-2024/25. Выкуп в размере 25+5 млн евро станет обязательным при выполнении легкодостижимых условий.

В прошлом сезоне Нико записал на свой счет 16 забитых мячей и пять результативных передач в 44 матчах во всех турнирах.

«Ливерпуль»: Алиссон — out, Мамардашвили — in?

Источник: Reuters

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер высказался об интересе саудовских клубов.

«Когда ты слышишь о зарплатах, которые другие игроки получают за игру в Саудовской Аравии, тебя это немного привлекает. Я открыт к этому, но не сейчас. У меня контракт с “Ливерпулем”, и я хочу отработать его или заключить новый. Другое дело, если в интересах клуба будет обсудить мой трансфер», — сказал бразилец.

Текущий контракт Алиссона с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2027 года. Сообщалось, что красные близки к подписанию вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили.

Автор: Батырбек Хадарцев