«Если “Зенит” — позор нашего футбола, то остальные команды еще хуже!» Интервью Михаила Боярского

— Сейчас довольно редко бываю на футболе. Если матчи не накладываются на спектакли, то, конечно, стремлюсь попасть на трибуну. Например, был на предыдущих турах. Но в последнее время не ходил — вы же знаете, что я все-таки любитель «Петровского»… При всем уважении к современной «Газпром-Арене» душой я остался на старом стадионе. Да, хорошая акустика, замечательные предматчевые шоу — все красиво. Но для меня это как играть в бильярд на километровом поле… «Петровский» был более домашним и уютным стадионом. Самые трогательные воспоминания у меня именно от этой арены.