Руслан Нигматуллин: Радуюсь за «Локомотив» — играют свои ребята, дающие результат

«Неожиданно для всех “Локомотив” сейчас находится на первом месте в РПЛ. Но команда заслуженно возглавила турнирную таблицу, ведь на этом этапе “Локомотив” проявил себя ярко. Также в команде появляются новые лидеры из молодых футболистов, что тоже отрадно. Я могу только порадоваться за “Локомотив”, ведь играют свои ребята, которые дают результат», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.