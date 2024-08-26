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Руслан Нигматуллин: Радуюсь за «Локомотив» — играют свои ребята, дающие результат

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал выход московского «Локомотива» на первое место в таблице РПЛ.

Источник: Чемпионат.com

«Неожиданно для всех “Локомотив” сейчас находится на первом месте в РПЛ. Но команда заслуженно возглавила турнирную таблицу, ведь на этом этапе “Локомотив” проявил себя ярко. Также в команде появляются новые лидеры из молодых футболистов, что тоже отрадно. Я могу только порадоваться за “Локомотив”, ведь играют свои ребята, которые дают результат», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 6-го тура таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московский «Локомотив». Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за шесть матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 14 очков. На третьей строчке располагается «Краснодар», у которого 12 очков.

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