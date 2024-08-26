«Я бы вернулся в Россию». Первое интервью с Марио Фернандесом после ухода из «Зенита»

Марио Фернандес тихо покинул «Зенит» и Россию. 24 июля санкт-петербургский клуб опубликовал в своих соцсетях прощальное обращение футболиста на 19 секунд, и комментариев с его стороны больше месяца не было. Мы разыскали защитника в Бразилии и расспросили о последних событиях в жизни и, разумеется, о планах.