«Спартак» может избавиться от Дуарте, «Барса» усилила конкурентов по Ла Лиге. Трансферы и слухи дня

Что в России
Дуарте заинтересовал клуб Ла Лиги
Защитник «Спартака» Алексис Дуарте может продолжить карьеру в Ла Лиге. По информации Relevo, арендовать 24-летнего парагвайца хочет «Валенсия».
«Летучие мыши» намерены продать защитника Дженка Озкачара в «Вальядолид», сделка оценивается в 1,4 млн евро. Вырученные средства президент клуба Петер Лим распорядился потратить на усиление обороны.
Дуарте перешёл в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо» в январе 2023 года. Рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 3,5 млн евро.
«Сочи» ищет замену Гуарирапе
Венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа близок к тому, чтобы покинуть «Сочи», пишет «Чемпионат».
По данным источника, агенты Гуарирапы привезли еще одного нападающего из Венесуэлы на просмотр в Сочи. Это Дейвид Тегес из клуба «Депортиво Тачира». Если игрок не впечатлит главного тренера сочинцев Роберта Морено, клуб попробует подписать форварда-нелегионера.
21-летний Гурирапа стал игроком Сочи в январе этого года. В 18 матчах за клуб он отметился десятью голами при четырех результативных передачах.
Что в Европе
Лучший бомбардир ЧМ-2014 вернулся в Ла Лигу
Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес перешел в «Райо Вальекано», сообщается на официальном сайте мадридцев. Контракт подписан до конца сезона-2024/25 с возможностью продления еще на сезон.
Последним клубом 33-летнего футболиста был бразильский «Сан-Паулу», с которым колумбиец расторг контракт по обоюдному согласию сторон. На минувшем Кубке Америки Хамес стал лучшим ассистентом, а также был признан лучшим игроком турнира.
Осимхен близок к переезду в Саудовскую Аравию
Форвард «Наполи» Виктор Осимхен с высокой долей вероятности перейдет в саудовский «Аль-Ахли».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы близки к соглашению по трансферу нигерийца более чем за 65 млн евро. В данный момент сторона игрока обсуждает условия личного контракта. Отмечается, что Осимхен также настаивает на включении в договор пункта об отступных.
В прошлом сезоне Осимхен провел 32 матча за неаполитанцев во всех турнирах, отметившись 17 забитыми мячами и четырьмя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 100 млн евро.
«Барселона» отдала в аренду Роке и Лангле
«Барселона» отправила в аренду двух игроков в попытках расчистить платежную ведомость для регистрации полузащитника Дани Ольмо.
Нападающий Витор Роке перешел в «Бетис». Клуб из Севильи по окончании сезон сможет либо продлить аренду игрока, либо выкупить бразильца за фиксированную сумму.
Защитник Клеман Лангле отправился в «Атлетико». Его арендный договор также рассчитан до конца сезона-24/25, но не предусматривает опцию выкупа.
Летом «Барса» приобрела Ольмо у «Лейпцига» за 55+7 млн евро, но до сих пор не может внести испанца в заявку на сезон из-за финансовых проблем.
Автор: Батырбек Хадарцев