«Спартак» может избавиться от Дуарте, «Барса» усилила конкурентов по Ла Лиге. Трансферы и слухи дня

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы близки к соглашению по трансферу нигерийца более чем за 65 млн евро. В данный момент сторона игрока обсуждает условия личного контракта. Отмечается, что Осимхен также настаивает на включении в договор пункта об отступных.