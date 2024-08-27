Российские арбитры последовательны в ошибках. Клубы не понимают, почему их так судят

«Что с судейством нашим? Я не знаю. Кошмар какой-то, запредельное количество ошибок. С Мажичем не удалось пересечься. Мы же в разных вселенных. Ему неинтересно общаться с клубами, — цитировал “РБ Спорт” в воскресенье вечером спортивного директора “Ростова” Алексея Рыскина, остановившегося после игры поговорить с журналистами. — У нас единственный шанс получить какую-то реакцию от судейского руководства — обратиться в ЭСК. Но с такими ответами желание пропадает. Мы чувствуем себя идиотами. Ради смеха обращаемся в ЭСК, просто прикалываемся. Потом между собой созваниваемся, обсуждаем формулировки… Прошлый сезон по работе судей был более качественным. Почему так? Не могу сказать. Никто не понимает. Я общаюсь с коллегами, они тоже не понимают. У нас квалифицированные арбитры. Мне кажется, что они сами не понимают, что с них требуется. Разные трактовки постоянно».