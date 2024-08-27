Почетный президент ОКР Жуков: У меня как у болельщика нет желания видеть Соболева в «Спартаке»

«Мне кажется, что у “Спартака” нет нужды в Соболеве. Его кто-то держит в клубе? Он же вроде бы какие-то переговоры ведет с “Зенитом” или с кем-то еще. Пусть договаривается. Тем более, если он не хочет играть за красно-белых. У меня, как у болельщика, нет желания видеть Александра в “Спартаке”, — сказал Жуков “СЭ”.