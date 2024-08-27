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Названа главная проблема «Ахмата». Адиеву предсказали отставку

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился своими впечатлениями о работе главного тренера «Ахмата» Магомеда Адиева, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

— Адиеву, который любит налаживать дисциплину, надо понимать, что за победу дают три очка, за ничью — одно. Можно отстоять на «нули» со «Спартаком», но с другими командами это может не прокатить, надо в атаку все-таки тоже уметь играть. Они забили «Химкам» три мяча, но это надо было делать не при 0:2, это надо делать с первых минут, не доводить до такого, пытаться атаковать с самого начала, а не играть осторожно.

— Адиев может быть следующим кандидатом с отставку?

— Ну, если в прошлом году «Ахмат» поменял трех тренеров, то не удивлюсь, — сказал Радимов «РБ Спорт».