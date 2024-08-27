Газизов: Мажичу салам алейкум. Ждём его в Дагестане, свозим в горы

«Получил реакцию на открытое письмо. Я думаю, что она положительная. Это такая новая форма общения. Мы выбрали нормальный формат. Мы хотим, чтобы судьи не выходили на первые роли в футболе, а чтобы играли команды. А мы обсуждали тренерские решения и игру футболистов. Давайте салам алейкум Мажичу передадим и всё нормально будет. Мы ждём его у себя в Дагестане, в очень хорошем регионе. Если надо, то свозим его в горы. Мы бы хотели его увидеть», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.