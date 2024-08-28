Чудо «Локомотива». Как долго оно продлится? Колонка Казакова

Календарь у железнодорожников не сказать чтобы легкий. Только везением и прочими подобными фактами объяснить лидерство сложно, потому что Михаил Галактионов с момента своего появления в «Локомотиве» набрал на одно очко больше, чем «Зенит» на той же дистанции. Команда забивает уже в 23 матчах подряд — новый рекорд красно-зеленых. И, например, у «Ростова» Галактионов выиграл три встречи из четырех — против главного тренера сборной России и соперника, стиль которого считается самым современным в РПЛ.