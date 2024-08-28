Футболист «Спартака» Маркиньос назвал Черчесова одним из лучших тренеров в карьере

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Станислав Черчесов является одним из лучших тренеров в карьере бразильского полузащитника московского «Спартака» Маркиньоса. Об этом Маркиньос рассказал ТАСС.
Маркиньос работал под руководством Черчесова в венгерском «Ференцвароше» с 2022 по 2023 год.
«Могу сказать, что Черчесов — отличный тренер, у которого очень большой опыт, он знает, что делает, — сказал Маркиньос. — Это один из лучших тренеров, с которым я работал, который помог мне вырасти как игроку. Он мне уделял много внимания, говорил, что нужно сделать, чтобы прибавить. Поэтому я его очень ценю».
«Строгий ли он? Да, это тренер, которому очень важна дисциплина, очень важен настрой. И это правильно, потому что он не дает игрокам расслабиться, его футболисты всегда должны быть готовы, все должны хотеть играть», — добавил Маркиньос.
3 августа Маркиньос перешел из «Ференцвароша» в «Спартак», он подписал контракт на три года. В составе венгерского клуба он провел 97 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 26 результативных передач. Маркиньос является трехкратным чемпионом Венгрии, один раз выиграл кубок страны. До этого футболист выступал за бразильские «Атлетико Минейро» и «Шапекоэнсе», а также болгарский «Ботев». В сезоне-2023/24 «Ференцварош» тренировал нынешний наставник «Спартака» Деян Станкович.