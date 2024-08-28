Футболист «Спартака» Маркиньос назвал Черчесова одним из лучших тренеров в карьере

«Могу сказать, что Черчесов — отличный тренер, у которого очень большой опыт, он знает, что делает, — сказал Маркиньос. — Это один из лучших тренеров, с которым я работал, который помог мне вырасти как игроку. Он мне уделял много внимания, говорил, что нужно сделать, чтобы прибавить. Поэтому я его очень ценю».