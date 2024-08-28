Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк мечтает сыграть против Акинфеева

«Игорь Акинфеев — это один из моих любимых вратарей. Я мечтаю сыграть против него и встретиться с такой легендой, для меня это будет важный матч. Хотел бы я поменяться с ним майками или перчатками? Посмотрим, видно будет», — сказал Волк.