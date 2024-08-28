Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк мечтает сыграть против Акинфеева

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев является одним из любимых игроков вратаря махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Давида Волка. Об этом Волк рассказал ТАСС.
«Игорь Акинфеев — это один из моих любимых вратарей. Я мечтаю сыграть против него и встретиться с такой легендой, для меня это будет важный матч. Хотел бы я поменяться с ним майками или перчатками? Посмотрим, видно будет», — сказал Волк.
Волку 23 года, он проводит свой первый сезон в Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Акинфееву 38 лет, он является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба вратарь шесть раз становился чемпионом России, по семь раз выигрывал кубок и суперкубок страны. В 2005 году он стал победителем Кубка УЕФА. Вместе со сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы (2008) и четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира (2018).
Матч между «Динамо» и ЦСКА пройдет 19 октября в Махачкале.