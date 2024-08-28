Клубы РПЛ могут провести встречу с Мажичем в паузе на игры сборных

«В начале сезона клубы были заняты трансферами, вкатыванием в сезон, — сказал Каманцев. — Мне кажется, что пауза на сборные — это самый лучший момент, поэтому мы обратились в лигу и пригласили клубы в РФС, чтобы встретиться и обсудить текущее состояние судейства. Завтра у клубов общее собрание. Мы попросили лигу на нем пригласить представителей клубов к нам на встречу».