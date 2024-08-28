Клубы РПЛ могут провести встречу с Мажичем в паузе на игры сборных

ТАСС, 28 августа. Клубы Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) были приглашены на встречу с главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем, чтобы обсудить текущее состояние судейства. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.
«В начале сезона клубы были заняты трансферами, вкатыванием в сезон, — сказал Каманцев. — Мне кажется, что пауза на сборные — это самый лучший момент, поэтому мы обратились в лигу и пригласили клубы в РФС, чтобы встретиться и обсудить текущее состояние судейства. Завтра у клубов общее собрание. Мы попросили лигу на нем пригласить представителей клубов к нам на встречу».
Мажич возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года. Начало сезона РПЛ сопровождалось резонансными судейскими решениями. Претензии к работе судей в текущем сезоне возникали у московского ЦСКА, петербургского «Зенита», махачкалинского «Динамо», «Оренбурга».