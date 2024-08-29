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Галактионов рассказал о случае «звёздной болезни» в «Локомотиве»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Химками» (4:0) сказал, что в команде был случае «звёздной болезни» у игроков.

Источник: Чемпионат.com

— А можно ли предупредить появление «звёздной болезни»? Было ли уже такое?

— Было, конечно. Без фамилий. Кто-то снижал к себе требования, кто-то переставал работать, поэтому не получал свои шансы на каком-то отрезке. Когда мы видим, что люди перестраиваются, отношение к работе и тренировочному делу правильное, то и реакция у нас соответствующая. Мы даём возможность проявить себя. Главное — конкуренция. Это основная наша задача — держать команду в тонусе и предотвратить, как вы правильно сказали, сыграть на опережение, а не когда уже какие-то вещи случились, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков за два матча. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Локомотив
4:0
Первый тайм: 2:0
Химки
Футбол, Кубок России, Группа B
28.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Франк Артига
Голы
Локомотив
Егор Погостнов
4′
Тимур Сулейманов
43′
Тимур Сулейманов
57′
Дмитрий Радиковский
81′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
59
Егор Погостнов
94
Артем Тимофеев
8
Владислав Сарвели
99
Тимур Сулейманов
21
Марио Митай
76′
37
Дмитрий Радиковский
24
Максим Ненахов
66′
77
Илья Самошников
6
Дмитрий Баринов
58′
27
Вадим Раков
9
Сергей Пиняев
58′
71
Наир Тикнизян
14
Никита Салтыков
58′
93
Артем Карпукас
Химки
87
Никита Кокарев
13
Сергей Терехов
52′
27
Седрик Гогуа
18
Зелимхан Бакаев
88
Денис Глушаков
97
Бутта Магомедов
2
Петар Голубович
46′
5
Данил Степанов
25
Александр Филин
46′
72
Дани Фернандес
17
Илья Берковский
33′
9
Александр Руденко
55
Кирилл Капленко
74′
10
Самину Квари Абдуллахи
7
Илья Садыгов
68′
8
Кирилл Панченко
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Жвакин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Александр Чекалин
(Россия, Воронеж)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти