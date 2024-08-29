Галактионов рассказал о случае «звёздной болезни» в «Локомотиве»

— Было, конечно. Без фамилий. Кто-то снижал к себе требования, кто-то переставал работать, поэтому не получал свои шансы на каком-то отрезке. Когда мы видим, что люди перестраиваются, отношение к работе и тренировочному делу правильное, то и реакция у нас соответствующая. Мы даём возможность проявить себя. Главное — конкуренция. Это основная наша задача — держать команду в тонусе и предотвратить, как вы правильно сказали, сыграть на опережение, а не когда уже какие-то вещи случились, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.