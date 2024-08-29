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Слуцкий: Команда, которая возьмет Дзюбу, сорвет джекпот

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» высказался о ситуации с нападающим Артемом Дзюбой.

Источник: Photo by VCG/VCG via Getty Images

«Когда Артем переходил в “Локомотив”, тоже был скепсис. А он почти в одиночку оставил команду в РПЛ. Уверен на сто процентов: команда, которая возьмет Артема Дзюбу, вытянет джекпот. Мало того что он сверхмастеровит, так еще и не теряет качества с возрастом. Да, он всегда был медленной телегой, но все остальное на месте. Сейчас Артем невероятно мотивирован. Ситуации, когда его недооценивают, являются для него большим спортивным вызовом. Уверен, что сорванный джекпот гарантирован», — сказал Слуцкий «СЭ».

36-летний Дзюба с 1 июля находится без клуба после ухода из московского «Локомотива».