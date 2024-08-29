Овечкин верит в победу «Динамо» в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» показывают хорошую игру в текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и могут стать чемпионами страны. Такое мнение журналистам высказал нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо» Александр Овечкин.
«Прошло шесть туров, “Динамо” показывает хорошую игру, хороший результат. С “Краснодаром” был неплохой футбол, жаль, что проиграли. Болеем за родной клуб, и я верю в чемпионство», — сказал Овечкин.
После шести туров «Динамо» занимает четвертое место в РПЛ с 12 очками. В седьмом туре бело-голубые на выезде сыграют с «Оренбургом» 1 сентября.