Виталий Дьяков: меня удивляет, что Дзюба до сих пор без команды

«Меня удивляет, что Дзюба до сих пор без команды. Я понимаю, что у него могут быть запросы по зарплате. А, может, для него сейчас зарплата не важна, главное — играть и забивать. Всё-таки за карьеру он успел заработать. Есть много команд, которым он вполне мог бы помочь», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.