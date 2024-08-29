«Урал» объявил о переходе воспитанника «Зенита»

«Матвей Бардачёв родился в Краснодаре 24 марта 2006 года. Заниматься футболом он начал в шесть лет в Академии футбола Краснодарского края. В 15 лет Матвей перешёл в Академию “Зенита”, где вскоре начал выступать за юношеские команды, а затем и молодёжную команду “Зенита”. Летом 2023 года защитник стал чемпионом Юношеской футбольной лиги-1 в составе команды своего года рождения. В январе 2024 года Матвей дебютировал за основной состав “Зенита” в товарищеской игре с “Динамо” из Самарканда. В нынешнем сезоне Бардачёв регулярно играл за “Зенит-2” во Второй лиге и попадал в заявку на матчи главной команды в РПЛ и Кубке России.