Червиченко: порой импульсивное сопротивление «Химок» не значит, что это хорошая команда

«“Локомотив” сейчас — одна из лучших команд, поэтому их победа логична. Порой импульсивное сопротивление “Химок” ещё не значит, что это хорошая команда. Да, у них есть опытные игроки, и за счёт опыта, когда они его могут использовать, кого-то обыгрывают. Но вместе с опытом нужно быстро бежать — тут возникают проблемы. “Локомотив” двигается хорошо и за счёт скорости в том числе имеет преимущество», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.