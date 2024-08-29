Соболев — в Санкт-Петербурге. И подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «4+1»

27-летний Соболев перешел в «Спартак» в 2020 году. В нынешнем сезоне футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) был отстранен от тренировок с командой.