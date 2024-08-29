Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболев — в Санкт-Петербурге. И подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «4+1»

Официальное объявление о переходе 27-летнего нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» должно последовать в пятницу, 30 августа.

Источник: Спорт-Экспресс

В четверг форвард выехал в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра, сообщил комментатор Георгий Черданцев.

В случае, если у футболиста нет проблем со здоровьем, он, по данным «СЭ», заключит контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1». Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.

27-летний Соболев перешел в «Спартак» в 2020 году. В нынешнем сезоне футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) был отстранен от тренировок с командой.