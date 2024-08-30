Судья Карасев назначен на матч «Спартак» — «Рубин»

Ранее в пятницу ЭСК признал, что Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче против московского «Динамо» в шестом туре РПЛ, в моменте, когда защитник «быков» Александр Черников дернул за руку игрока «бело-голубых» Диего Лаксальта, после чего тот упал в штрафной гостей. При этом ошибочными были признаны только действия Карасева, а не бригады судей на VAR.