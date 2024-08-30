Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судья Карасев назначен на матч «Спартак» — «Рубин»

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Судья Сергей Карасев получил назначение на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и казанским «Рубином», несмотря на то, что ранее экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала его действия в матче «Динамо» — «Краснодар» ошибочными, сообщается на официальном сайте РФС.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча «Спартак» — «Рубин» пройдет в субботу, 31 августа, в Москве и начнется в 19:45 мск. Помогать Карасеву будут лайнсмены Арам Петросян и Алексей Ермилов, а также резервный судья Егор Егоров. За работу системы видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Евгений Турбин и Сергей Цыганок.

Ранее в пятницу ЭСК признал, что Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче против московского «Динамо» в шестом туре РПЛ, в моменте, когда защитник «быков» Александр Черников дернул за руку игрока «бело-голубых» Диего Лаксальта, после чего тот упал в штрафной гостей. При этом ошибочными были признаны только действия Карасева, а не бригады судей на VAR.

Другой центральный матч тура между московским «Локомотивом» и «Краснодаром», который пройдет в воскресенье, 1 сентября, на стадионе в Черкизове, обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ему будут помогать лайнсмены Дмитрий Ермаков и Адлан Хатуев, а также резервным арбитр Иван Сараев. На VAR будут работать Евгений Буланов и Андрей Фисенко.

Назначения на остальные матчи седьмого тура:

Суббота, 31 августа

«Химки» (Московская область) — ЦСКА — Василий Казарцев (VAR — Артем Любимов),

«Нижний Новгород» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Сергей Иванов (Андрей Фисенко),

«Ахмат» (Грозный) — «Акрон» (Тольятти) — Роман Сафьян (Виталий Мешков);

Воскресенье, 1 сентября

«Оренбург» — «Динамо» (Москва) — Кирилл Левников (Артем Чистяков),

«Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Махачкала) — Сергей Чебан (Артур Федоров),

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Факел» (Воронеж) — Алексей Сухой (Алексей Амелин).