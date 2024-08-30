Судья Карасев назначен на матч «Спартак» — «Рубин»

Встреча «Спартак» — «Рубин» пройдет в субботу, 31 августа, в Москве и начнется в 19:45 мск. Помогать Карасеву будут лайнсмены Арам Петросян и Алексей Ермилов, а также резервный судья Егор Егоров. За работу системы видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Евгений Турбин и Сергей Цыганок.
Ранее в пятницу ЭСК признал, что Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче против московского «Динамо» в шестом туре РПЛ, в моменте, когда защитник «быков» Александр Черников дернул за руку игрока «бело-голубых» Диего Лаксальта, после чего тот упал в штрафной гостей. При этом ошибочными были признаны только действия Карасева, а не бригады судей на VAR.
Другой центральный матч тура между московским «Локомотивом» и «Краснодаром», который пройдет в воскресенье, 1 сентября, на стадионе в Черкизове, обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ему будут помогать лайнсмены Дмитрий Ермаков и Адлан Хатуев, а также резервным арбитр Иван Сараев. На VAR будут работать Евгений Буланов и Андрей Фисенко.
Назначения на остальные матчи седьмого тура:
Суббота, 31 августа
«Химки» (Московская область) — ЦСКА — Василий Казарцев (VAR — Артем Любимов),
«Нижний Новгород» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Сергей Иванов (Андрей Фисенко),
«Ахмат» (Грозный) — «Акрон» (Тольятти) — Роман Сафьян (Виталий Мешков);
Воскресенье, 1 сентября
«Оренбург» — «Динамо» (Москва) — Кирилл Левников (Артем Чистяков),
«Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Махачкала) — Сергей Чебан (Артур Федоров),
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Факел» (Воронеж) — Алексей Сухой (Алексей Амелин).