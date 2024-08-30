Теперь я персональный фанат Соболева. В «Зените» он должен стать идеальным злодеем

Теперь он вошёл в топ игроков, за которых хочется болеть персонально. И да — желать, чтобы он всех порвал. Потому что все вокруг, кажется, будут хотеть обратного. А когда все против одного — это нечестно и неинтересно. Саша на себя этот риск взял. Он поставил на переход в «Зенит» всё — отношения с одноклубниками, отношение болельщиков «Спартака», «Зенита», вероятно, даже статус капитана или вице-капитана в команде. Да и просто игру в футбол. Когда ты заявляешь тренеру и команде, что не можешь играть, и реально месяц проводишь без футбола — это сильно. Мимо сборной он уже пролетел.