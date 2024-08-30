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«Спартак» избавился от Соболева и хорошо заработал. Все о главном трансфере

«Зенит» объявил о переходе Александра Соболева из «Спартака».

Источник: Спорт РИА Новости

РИА Новости Спорт рассказывает все, что надо знать о главном трансфере лета в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Подробности сделки

В четверг действующий чемпион России петербургский «Зенит» официально объявил о трансфере нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Накануне футболист выехал в Санкт-Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования перед переходом, а уже сегодня был представлен как новичок «сине-бело-голубых». Он будет играть под седьмым номером.

Форвард подписал контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон. Как сообщал «Спорт-Экспресс», «Зенит» выложил за Соболева примерно 10 миллионов евро.

Почему так медлили

Об интересе петербуржцев к 27-летнему футболисту «Спартака» начала поступать информация в начале лета. Переговоры, очевидно, к тому моменту уже велись, и форвард был готов сменить клубную прописку. Соболев не только убрал с аватара в соцсетях фото в форме красно-белых, но и, как отмечали инсайдеры, потерял всякую мотивацию играть за москвичей. Дошло до того, что нападающего попросту отстранили от тренировок с основной командой по решению руководства клуба — он пропустил восемь матчей.

«Если футболист не мотивирован и не хочет играть за “Спартак”, то такому игроку не место в команде», — говорил капитан Роман Зобнин в эфире телеканала «Россия 24» еще до санкций в адрес Соболева.

Впрочем, соглашения сторон все не было. Пока источник информировал о тупике («Зенит» якобы не собирался улучшать предложение, а активность в переговорах проявлял лишь агент игрока Павел Андреев), комментатор Геннадий Орлов в эфире санкт-петербургского ТВ рассказал, что дело было вовсе не в настрое Соболева уйти, а в нежелании нового тренера Деяна Станковича вписывать нападающего в свою схему. Однако и тут никаких слов о подвижках («Зенит» назначил сумму, а «Спартак» увидел ее и сказал — на игрока с русским паспортом в три раза дороже«). Позже источник РИА Новости рассказал, что решение о переходе “спартаковца” принимал глава “Газпрома” Алексей Миллер.

На счастье игрока, который после нежелания выступать за красно-белых стал «чужим среди своих» в «Спартаке», ситуация разрешилась в пользу Соболева. 30 августа «Зенит» официально объявил о приобретении форварда и усилился еще одним футболистом сборной России.

Чем запомнится Соболев красно-белым

  • После перехода из «Крыльев Советов» зимой 2020-го отыграл за «народную» команду четыре полноценных сезона;
  • Провел 139 матчей, записав себе в актив 58 мячей и 32 голевые передачи;
  • В 2022 году поднял над головой Кубок России — главное достижение Соболева с москвичами. В финальном матче против «Динамо» (2:1) форвард отметился голом и ассистом;
  • Вместе со «Спартаком» стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России;
  • Был признан болельщиками «Спартака» лучшим игроком сезона-2021/22;
  • Осенью 2022 года стал первым игроком «Спартака» за 67 лет, забившим в семи матчах подряд;
  • Он четвертый футболист в истории клуба (после Никиты Симоняна, Георгия Ярцева и Сергея Родионова), кто забил минимум 15 мячей в трех сезонах кряду.

Проторенная дорожка в Питер

Раньше футболисты спокойно присоединялись к «сине-бело-голубым», ведь соперничество команд не было столь принципиальным. Например, в 1997 году в Питер уезжал Василий Кульков. Но сейчас, когда оба клуба относятся к элите отечественного футбола, переход своего футболиста в «Зенит» — настоящий триггер для фанатов «Спартака». Таких трансферов было немало, вот лишь некоторые из них:

  • В новом столетии уезжал в стан красно-белых и возвращался в город на Неве Владимир Быстров, притягивая хейт болельщиков и Москвы, и Питера;
  • В июне 2022 года на правах свободного агента в «Зенит» уходил Зелимхан Бакаев.
  • Самым же громким отъездом в «Зенит» отметился в 2015 году Артем Дзюба. Все прекрасно помнят, как после того перехода встречали форварда в Тушине… А фраза, прогремевшая на пресс-конференции в апреле 2017 года, сделала ненависть красно-белых еще сильнее:

«Многие адекватные болельщики “Спартака”, люди, которые давно ждут, заслужили за столько лет, чтобы “Спартак” стал чемпионом. Есть определенная группа сектантов — они ведут себя не по-мужски, из-за них мне бы не хотелось, чтобы “Спартак” стал чемпионом».

Иван Орехов