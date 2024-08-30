«Спартак» избавился от Соболева и хорошо заработал. Все о главном трансфере

Впрочем, соглашения сторон все не было. Пока источник информировал о тупике («Зенит» якобы не собирался улучшать предложение, а активность в переговорах проявлял лишь агент игрока Павел Андреев), комментатор Геннадий Орлов в эфире санкт-петербургского ТВ рассказал, что дело было вовсе не в настрое Соболева уйти, а в нежелании нового тренера Деяна Станковича вписывать нападающего в свою схему. Однако и тут никаких слов о подвижках («Зенит» назначил сумму, а «Спартак» увидел ее и сказал — на игрока с русским паспортом в три раза дороже«). Позже источник РИА Новости рассказал, что решение о переходе “спартаковца” принимал глава “Газпрома” Алексей Миллер.