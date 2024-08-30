Дасаев считает, что переход Соболева в «Зенит» не бьет по имиджу «Спартака»

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Переход нападающего Александра Соболева в петербургский «Зенит» не бьет по имиджу московского «Спартака», так как в клубе понимали, на что идут, и отпустили его. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Ринат Дасаев.
«Зенит» объявил о переходе Соболева из «Спартака» в пятницу. Футболист подписал контракт на три сезона с возможностью продления еще на один.
«Я думаю, что, если “Спартак” отпустил, значит, по имиджу клуба это не бьет. Конечно, разговоры шли об этом переходе, но никто не знал, будет ли такой трансфер или нет, — сказал Дасаев. — Я не знаю, насколько это потеря для “Спартака”, но, если клуб отпустил, значит, для клуба это не потеря».
Соболеву 27 лет, он выступал за «Спартак» с 2020 года. В составе столичной команды нападающий стал обладателем Кубка России (2022), серебряным (2021) и бронзовым (2023) призером чемпионатов страны. Ранее он выступал за самарские «Крылья Советов», красноярский «Енисей» и томскую «Томь». В составе сборной России Соболев провел 15 матчей и забил 6 мячей.