Дасаев считает, что переход Соболева в «Зенит» не бьет по имиджу «Спартака»

«Я думаю, что, если “Спартак” отпустил, значит, по имиджу клуба это не бьет. Конечно, разговоры шли об этом переходе, но никто не знал, будет ли такой трансфер или нет, — сказал Дасаев. — Я не знаю, насколько это потеря для “Спартака”, но, если клуб отпустил, значит, для клуба это не потеря».