Продажа Соболева в «Зенит» — хитрая операция агента. Как вышло и что дальше

«Зенит» наконец-то объявил о подписании контракта с экс-форвардом «Спартака» Александром Соболевым. Переговоры растянулись на месяцы. Как все происходило — в материале РИА Новости Спорт.
Если что — в ответе Семак
Официальные лица клубов воздерживались от комментариев. Медведев старался шутить, а его спартаковский коллега Олег Малышев утверждал, что никаких официальных предложений из Санкт-Петербурга по трансферу в «Спартаке» не получали.
Активное участие в лоббировании сделки принимал агент футболиста Павел Андреев, который нынешним летом трудоустроил в «Зенит» Максима Глушенкова и Юрия Горшкова. Оба трансфера тренерским штабом и руководством питерского клуба были признаны удачными. В отличие от перехода Сергея Волкова из «Краснодара», за которого заплатили около пяти миллионов евро. Экс-краснодарец пока только обозначил конкуренцию Вячеславу Караваеву, а игрой защитника в двух последних матчах Семак очень недоволен.
Первым на спартаковских менеджеров по переходу Соболева вышел член правления «Зенита» Максим Погорелов, работавший в свое время на Андреева в его агентстве. С форвардом согласовали условия личного контракта, и он озвучил твердое намерение сменить одну футбольную столицу на другую. А вот затем что-то пошло не так.
Клубы долго не могли договориться о сумме трансфера. Естественно, «Зенит» не собирался платить прописанные в качестве отступных 30 миллионов евро. За Соболева столько даже в Саудовской Аравии сейчас не дадут. А «Спартак» не устроило предложение о покупке, которое разные источники оценили от шести до восьми миллионов евро.
Позиция главного тренера «Зенита», входящего в правление клуба, заключалась в том, что форвард такого типа, как Соболев, команде очень нужен. При этом никакие другие варианты в РПЛ (хотя многие рекомендовали обратить внимание на Егора Голенкова из «Ростова») не рассматривались. На все вопросы журналистов о трансфере спартаковца неизменно следовал ответ: «Я последний, кого об этом нужно спрашивать».
После феерического старта «Зенита», когда с имеющимися футболистами команда Семака громила соперников, многим казалось, что вопрос о трансфере Соболева вообще не актуален. Только ничьи с «Химками» и особенно со «Спартаком» вновь активировали переговоры. Главе «Газпрома» Алексею Миллеру, чье слово в вопросах трансферов «Зенита» всегда решающее, еще раз напомнили, что тренерскому штабу очень нужен форвард, способный замыкать навесы и прострелы с флангов. Отыгравший второй тайм со «Спартаком» Александр Ерохин такую роль не потянул.
Что придумал агент
В то же время усугубилось положение Соболева в «Спартаке». Ему даже со второй командой тренироваться и играть за нее не разрешали. Поддерживать форму приходилось самостоятельно, что, кстати, противоречит правилам ФИФА и УЕФА. Тот же «Зенит», отстранив Данилу Кругового от тренировок и игр за первую команду после подписания контракта с ЦСКА, отправил защитника сборной России во вторую лигу и занялся поиском дублера Дугласа Сантоса. Нашел Юрия Горшкова, перехватив его у «Спартака».
Сразу же после матча со 6-го тура в Петербурге начались мощные движения на уровне топ-менеджеров «Газпрома» и «Лукойла». В этой ситуации профессионально сработал Андреев. Он запустил в российские СМИ сообщение об интересе к Соболеву, который якобы проявляет турецкий «Трабзонспор». Хотя там никто не собирался даже начинать переговоры. Затем Андреев предложил клиента ЦСКА, прекрасно понимая, что и там никто не заинтересован в Соболеве.
Результат получился ожидаемым. «Зенит» и «Спартак» нашли компромисс в вопросе цены на форварда. Сошлись, по данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, на 10 миллионах евро. Хотя москвичи настаивали на 12-ти. Авторитетный портал transfermarkt оценивает текущую стоимость давно не игравшего Соболева в 7,5. Важный нюанс: всю сумму «Зенит» должен перевести «Спартаку» сразу. Москвичи не оставляют попыток приобрести у турецкого «Галатасарая» Керема Актюркоглу, который упорно отказывается ехать в Россию. Руководители стамбульского клуба очень хотят продать его за 12 миллионов евро, и в такой ситуации поступление от «Зенита» весьма кстати.
Уловив момент, все заинтересованные стороны действовали быстро и решительно. Соболев даже убрал из своего аккаунта в социальных сетях упоминание о том, что он футболист «Спартака». В клинике в Санкт-Петербуге, где проходят обследование будущие новобранцы «Зенита» перед подписанием контракта, специалистам пришлось поработать сверхурочно. Само медобследование завершилось в четверг поздно вечером. Соболев показал, что сохранил форму, которая позволяет играть в РПЛ.
Что будет дальше?
Теперь пиар-службе «Зенита» предстоит убедить болельщиков, что без экс-спартаковца добиться поставленных задач в сезон столетия клуба было никак нельзя. Как приход Соболева отразится на игре «Зенита»? Это вызов, прежде всего, для Семака. Он просил Соболева — он его получил.
Только экс-спартаковец — это не Халк и не Малком, которые за счет индивидуального мастерства могли решать исход встреч в пользу «Зенита». Соболева нужно встраивать в командную игру, причем уже по ходу сезона. При этом, возможно, жертвуя какими-то найденными к началу сезона оптимальными схемами. Если же приход нападающего, купленного за достаточно большие, по меркам российского трансферного рынка, деньги не даст ожидаемого эффекта, критике подвергнется именно тренерский штаб, а не те люди, которые активно продвигали трансфер.
Приход Соболева — это еще и почти наверняка уход в аренду Ивана Сергеева. Нападающий, который ярко проявил себя в первых матчах после прихода в «Зенит», сейчас получает считанные минуты игрового времени. Хотя Семак постоянно подчеркивал, что Иван обладает нужными для форварда качествами при игре вблизи ворот. Только проявить их шансы предоставляются все реже. Как о свершившемся факте говорят об аренде Сергеева в Самару, откуда он и пришел в «Зенит».
Автор: Борис Ходоровский