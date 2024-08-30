Продажа Соболева в «Зенит» — хитрая операция агента. Как вышло и что дальше

В то же время усугубилось положение Соболева в «Спартаке». Ему даже со второй командой тренироваться и играть за нее не разрешали. Поддерживать форму приходилось самостоятельно, что, кстати, противоречит правилам ФИФА и УЕФА. Тот же «Зенит», отстранив Данилу Кругового от тренировок и игр за первую команду после подписания контракта с ЦСКА, отправил защитника сборной России во вторую лигу и занялся поиском дублера Дугласа Сантоса. Нашел Юрия Горшкова, перехватив его у «Спартака».