Президент «Оренбурга» выразил поддержку тренерскому штабу Деограсии

«Сложилась непростая ситуация — команда показывает качественную игру, но результат оставляет желать лучшего. Голы на последних минутах, нелогичные результаты, травмы ведущих футболистов, адаптация новичков. Может быть, удача пока не благоволит нам. Но мы видим, как стараются и работают наши спортсмены и тренерский штаб, и верим, что упорный труд обязательно даст результат. Со своей стороны заявляю, что тренерский штаб Давида Деограсии имеет стопроцентный кредит доверия, мы верим и знаем, что вместе с вами исправим сложившуюся ситуацию», — заявил Еремякин, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале «Оренбурга».