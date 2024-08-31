Президент «Оренбурга» выразил поддержку тренерскому штабу Деограсии

«Оренбург» обыграл московский «Спартак» (2:0) в стартовом туре сезона, но в последующих пяти матчах РПЛ потерпел три поражения при двух ничьих. Также команда проиграла все три матча в Кубке России.
«Сложилась непростая ситуация — команда показывает качественную игру, но результат оставляет желать лучшего. Голы на последних минутах, нелогичные результаты, травмы ведущих футболистов, адаптация новичков. Может быть, удача пока не благоволит нам. Но мы видим, как стараются и работают наши спортсмены и тренерский штаб, и верим, что упорный труд обязательно даст результат. Со своей стороны заявляю, что тренерский штаб Давида Деограсии имеет стопроцентный кредит доверия, мы верим и знаем, что вместе с вами исправим сложившуюся ситуацию», — заявил Еремякин, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале «Оренбурга».
В пятницу комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева от футбольной деятельности на один год (еще два — условно). После матча пятого тура РПЛ против «Ростова» Андреев в общении с журналистами многократно нецензурно высказался по поводу работы судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым и арбитров VAR. Согласно протоколу матча, он также схватил за руку резервного арбитра и не давал судейской бригаде покинуть поле.
В воскресенье, 1 сентября, «Оренбург» примет московское «Динамо» в рамках седьмого тура РПЛ.