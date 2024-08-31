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Семин считает, что «Локомотив» заставил всех сомневаться в чемпионстве «Зенита»

После шести туров «железнодорожники» возглавляют турнирную таблицу РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» своей игрой дал повод усомниться в победе петербургского «Зенита» в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

«Пока рано делать какие-то выводы о ходе чемпионата. В начале сезона все в один голос говорили, что “Зенит” выиграет, но прошло шесть туров, и он уже потерял очки. “Локомотив”, напротив, пока хорошо играет и заставил всех усомниться в том, что “Зенит” станет чемпионом», — сказал Семин.

После шести туров «Локомотив», набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На втором месте идет «Зенит», в активе которого 14 очков. В седьмом туре «Зенит» на выезде 31 августа сыграет против «Пари Нижний Новгород», а «Локомотив» на следующий день примет «Краснодар».