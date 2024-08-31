Семин считает, что «Локомотив» заставил всех сомневаться в чемпионстве «Зенита»

«Пока рано делать какие-то выводы о ходе чемпионата. В начале сезона все в один голос говорили, что “Зенит” выиграет, но прошло шесть туров, и он уже потерял очки. “Локомотив”, напротив, пока хорошо играет и заставил всех усомниться в том, что “Зенит” станет чемпионом», — сказал Семин.