На борту пропавшего вертолета на Камчатке находился финансовый директор РФС

Уточняется, что в рейс отправились 20 человек. Вертолет пропал близ вулкана Вачкажец. Винтокрылое судно пропало с радаров на пятой минуте полета.
Сейчас спасатели ведут поиски вертолета. Также идет проверка, были ли нарушены правила безопасности.
На борту пропавшего на Камчатке туристического вертолета Ми-8 находился финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его супруга. Об этом информирует телеграм-канал «112».
Уточняется, что в рейс отправились 20 человек. Вертолет пропал близ вулкана Вачкажец. Винтокрылое судно пропало с радаров на пятой минуте полета.
Сейчас спасатели ведут поиски вертолета. Также идет проверка, были ли нарушены правила безопасности.