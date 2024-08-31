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На борту пропавшего вертолета на Камчатке находился финансовый директор РФС

На борту пропавшего на Камчатке туристического вертолета Ми-8 находился финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его супруга. Об этом информирует телеграм-канал «112».

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что в рейс отправились 20 человек. Вертолет пропал близ вулкана Вачкажец. Винтокрылое судно пропало с радаров на пятой минуте полета.

Сейчас спасатели ведут поиски вертолета. Также идет проверка, были ли нарушены правила безопасности.