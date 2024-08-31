«Химки» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за шесть матчей. ЦСКА заработал 10 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.