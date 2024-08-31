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«Химки» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся подмосковные «Химки» и московский ЦСКА.

Источник: ЦСКА

Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск.

Стартовые составы команд

«Химки»: Обухов, Филин, Ориньо, Фернандес, Фаринья, Мирзов, Хосонов, Вера, Абдуллахи, Заболотный, Руденко.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Обляков, Гаич, Зделар, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за шесть матчей. ЦСКА заработал 10 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

В минувшем туре чемпионата России красно-синие разгромили «Акрон» со счётом 4:0. «Химки» сыграли вничью с «Ахматом» (3:3).