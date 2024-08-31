«Пари НН» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

«Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за шесть матчей. «Зенит» заработал 14 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.