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Врач ЦСКА рассказал о состоянии Роши после столкновения в матче с «Химками»

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии бразильского защитника клуба Виллиана Роши после столкновения в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками».

Источник: Чемпионат.com

Футболист получил болезненный удар по голове в середине первого тайма.

«Всё хорошо, зашивать не будем», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Матч закончился победой красно-синих со счётом 2:0.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

Химки
0:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Франк Артига
Марко Николич
Голы
ЦСКА
Тамерлан Мусаев
(Виктор Давила)
38′
Роберту Барбоза Мойзес
63′
Составы команд
Химки
96
Игорь Обухов
24
Эдгардо Фаринья
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
32
Лукас Вера
91
Антон Заболотный
99
Ориньо
68′
15
Диего Луна
10
Самину Квари Абдуллахи
68′
18
Зелимхан Бакаев
11
Резиуан Мирзов
68′
55
Кирилл Капленко
80
Хетаг Хосонов
84′
7
Илья Садыгов
9
Александр Руденко
79′
8
Кирилл Панченко
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
5
Саша Зделар
10
Иван Обляков
11
Тамерлан Мусаев
21
Аббосбек Файзуллаев
80′
20
Секу Койта
7
Виктор Давила
81′
19
Рифат Жемалетдинов
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
7
Фолы
6
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти