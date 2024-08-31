ЦСКА показал себя в новом качестве. Убийственно спокойно ворвались в топ-3

У «Химок» в запасе остались как Зелимхан Бакаев, так и новички из «Балтики» — Диего Луна и Кирилл Капленко. Марко Николич же совсем не удивил со стартовой расстановкой. Правда, есть нюанс: перед матчем врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, что Игорь Дивеев не до конца залечил повреждение. И всё равно тот вышел с первых минут. А уже химчанину Антону Заболотному армейцы вручили памятную футболку с 100-м номером за взятый барьер аналогичного количества матчей в их составе. Да, на чужом стадионе. Просто этого не успели сделать раньше.