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ЦСКА показал себя в новом качестве. Убийственно спокойно ворвались в топ-3

С «Химками» обошлось без привычных нервов в концовке.

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА продуктивно съездил в Химки и вернётся оттуда с тремя очками. Почти получилось оформить очередной разгром.

У «Химок» в запасе остались как Зелимхан Бакаев, так и новички из «Балтики» — Диего Луна и Кирилл Капленко. Марко Николич же совсем не удивил со стартовой расстановкой. Правда, есть нюанс: перед матчем врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, что Игорь Дивеев не до конца залечил повреждение. И всё равно тот вышел с первых минут. А уже химчанину Антону Заболотному армейцы вручили памятную футболку с 100-м номером за взятый барьер аналогичного количества матчей в их составе. Да, на чужом стадионе. Просто этого не успели сделать раньше.

Заболотный сейчас красно-синим явно бы не помешал. Сам он отметил, что данная игра для него не выделяется:

«Становиться терминатором, чтобы кому-то что-то доказать, не собираюсь. Главный стимул — “Химкам” нужны очки. Игра с одним из лучших российских клубов не будет простой, но наши ребята ничем не хуже. У нас есть шансы противостоять ЦСКА безотносительно моего армейского прошлого. Спортивной злости, как и во всех других матчах, у меня с лихвой», — поделился мотивацией Антон химкинской пресс-службе.

Первые минуты прошли в обоюдной борьбе без моментов. Самое их яркое событие — попавший в эфир громкий подсказ партнёру от капитана Хетана Хосонова (тоже, кстати, экс-армейца): «Что ты делаешь, **** (блин)?!».

К 20-й минуте «Химки» владели мячом 57% времени. Но ЦСКА не впервой отдавать сопернику инициативу, даже если тот уступает в классе. Для москвичей быстрые атаки важнее позиционных. А на 27-й минуте Эдгардо Фаринья перепрыгнул Рошу с Мойзесом во время углового и мощно вколотил в перекладину. Виллиану при этом серьёзно досталось — дальше пришлось играть с перемотанной головой. Везёт ему на чрезмерно жёсткие единоборства, конечно.

Армейцы ответили шикарной кручёной закидушкой с внешней стороны стопы Данила Кругового на Тамерлана Мусаева — Игорь Обухов справился. Хотя и он был небезгрешен: ранее не обработал мяч после простого паса назад и чуть не «привёз». Примерно в такой же ситуации курьёзнейший гол пропустил сегодня «Енисей».

На 38-й минуте Обухов Мусаева уже не остановил, разве что коснулся мяча кончиками пальцев. Подача Давилы, прыжок Тамерлана, кивок головой без сопротивления — гол. Уже четвёртый для армейского нападающего в РПЛ — подвинься, бомбардир Дивеев.

На второй тайм «Химки» вышли предельно заряженными и быстро организовали два убойных шанса. Ещё бы реализовать хоть один: Резиуан Мирзов неточно пробил головой с отскоком от газона, а Александр Руденко с полулёта отправил мяч в небеса. Во втором случае помешал выбежавший из ворот Игорь Акинфеев.

На 60-й минуте Франк Артига собрался бросить в бой Капленко, Луну и Бакаева. Но гол Мойзеса случился быстрее: Обляков со штрафного исполнил во вратарский угол, Обухов засейвил, а бразилец добил. Судьи долго пересматривали повтор и нарушения правил не разглядели: мяч угодил в руку Дивеева, однако влияния на эпизод это не оказало.

«Химки» не сдались: Руденко не попал в дальний угол, Акинфеев в красивом прыжке отразил попытку Фариньи. В ответ на это получили контратаку и выстрел Мусаева в штангу. На том и закончили. Даже не было привычных армейских проблем на последних минутах.

ЦСКА временно поднялся в тройку лидеров: «Краснодар», «Динамо» и «Спартак» могут армейцев оттуда вытеснить. Химчане же с учёбом Кубка не могут победить в шести матчах подряд — фраза Заболотного «Наши ребята ничем не хуже» пока не оправдывается.

Георгий Илющенко

Химки
0:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Франк Артига
Марко Николич
Голы
ЦСКА
Тамерлан Мусаев
(Виктор Давила)
38′
Роберту Барбоза Мойзес
63′
Составы команд
Химки
96
Игорь Обухов
24
Эдгардо Фаринья
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
32
Лукас Вера
91
Антон Заболотный
99
Ориньо
68′
15
Диего Луна
10
Самину Квари Абдуллахи
68′
18
Зелимхан Бакаев
11
Резиуан Мирзов
68′
55
Кирилл Капленко
80
Хетаг Хосонов
84′
7
Илья Садыгов
9
Александр Руденко
79′
8
Кирилл Панченко
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
5
Саша Зделар
10
Иван Обляков
11
Тамерлан Мусаев
21
Аббосбек Файзуллаев
80′
20
Секу Койта
7
Виктор Давила
81′
19
Рифат Жемалетдинов
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
7
Фолы
6
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти