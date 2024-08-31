Тренер ЦСКА Николич назвал бойцом получившего рассечение футболиста Рошу

ХИМКИ /Московская область/, 31 августа. /ТАСС/. Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша проявил себя бойцом в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок». Такое мнение журналистам высказал главный тренер ЦСКА Марко Николич.
В субботу ЦСКА в гостях обыграл подмосковные «Химки» со счетом 2:0. В первом тайме Роша разбил голову в одном из столкновений, но продолжил игру в специальной повязке.
«Роша — боец. Удар в голову — всегда неприятно, но он доиграл до конца, была кровь, но это жизнь центрального защитника. Зачем менять важного игрока команды, как без него играть? Это игровой момент. Такого вопроса в перерыве не существовало», — сказал Николич.
Врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил журналистам, что Роше не потребуется зашивать голову после рассечения. «С Рошей все в порядке. Зашивать не нужно», — сказал он.