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Тренер ЦСКА Николич назвал бойцом получившего рассечение футболиста Рошу

Защитник ЦСКА продолжил игру с «Химками», несмотря на травму головы.

Источник: РИА "Новости"

ХИМКИ /Московская область/, 31 августа. /ТАСС/. Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша проявил себя бойцом в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок». Такое мнение журналистам высказал главный тренер ЦСКА Марко Николич.

В субботу ЦСКА в гостях обыграл подмосковные «Химки» со счетом 2:0. В первом тайме Роша разбил голову в одном из столкновений, но продолжил игру в специальной повязке.

«Роша — боец. Удар в голову — всегда неприятно, но он доиграл до конца, была кровь, но это жизнь центрального защитника. Зачем менять важного игрока команды, как без него играть? Это игровой момент. Такого вопроса в перерыве не существовало», — сказал Николич.

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил журналистам, что Роше не потребуется зашивать голову после рассечения. «С Рошей все в порядке. Зашивать не нужно», — сказал он.

Химки
0:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Франк Артига
Марко Николич
Голы
ЦСКА
Тамерлан Мусаев
(Виктор Давила)
38′
Роберту Барбоза Мойзес
63′
Составы команд
Химки
96
Игорь Обухов
24
Эдгардо Фаринья
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
32
Лукас Вера
91
Антон Заболотный
99
Ориньо
68′
15
Диего Луна
10
Самину Квари Абдуллахи
68′
18
Зелимхан Бакаев
11
Резиуан Мирзов
68′
55
Кирилл Капленко
80
Хетаг Хосонов
84′
7
Илья Садыгов
9
Александр Руденко
79′
8
Кирилл Панченко
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
5
Саша Зделар
10
Иван Обляков
11
Тамерлан Мусаев
21
Аббосбек Файзуллаев
80′
20
Секу Койта
7
Виктор Давила
81′
19
Рифат Жемалетдинов
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
7
Фолы
6
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти