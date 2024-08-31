Тренер ЦСКА Николич назвал бойцом получившего рассечение футболиста Рошу

«Роша — боец. Удар в голову — всегда неприятно, но он доиграл до конца, была кровь, но это жизнь центрального защитника. Зачем менять важного игрока команды, как без него играть? Это игровой момент. Такого вопроса в перерыве не существовало», — сказал Николич.