Круговой: с «Зенитом» у меня личная история и хочется победить. Но всё после матча

«Никаких заготовок сейчас нет. Сейчас едем в сборную, а потом будет готовиться к “Зениту”. Хочется выиграть и подняться как можно выше в таблице. Тем более, что игра дома при своих болельщиках. Будет интересный матч. Уверен, что при должной подготовке и тому, что поставит нам Марко, мы сможем победить. Конечно, есть личная история, ведь это бывший клуб. Но всё после матча», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.