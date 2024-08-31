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Круговой: с «Зенитом» у меня личная история и хочется победить. Но всё после матча

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о предстоящем матче чемпионата России со своим бывшим клубом — санкт-петербургским «Зенитом».

Источник: Чемпионат.com

Встреча состоится 14 сентября.

«Никаких заготовок сейчас нет. Сейчас едем в сборную, а потом будет готовиться к “Зениту”. Хочется выиграть и подняться как можно выше в таблице. Тем более, что игра дома при своих болельщиках. Будет интересный матч. Уверен, что при должной подготовке и тому, что поставит нам Марко, мы сможем победить. Конечно, есть личная история, ведь это бывший клуб. Но всё после матча», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, что Круговой перешёл из «Зенита» в ЦСКА в июля 2024 года в статусе свободного агента.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей.