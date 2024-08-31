Салихова: «Спартак» выставляет Соболева токсичным, в клубе не умеют сглаживать конфлиты

«Крайне некрасиво, что “Спартак” пытается выставить Александра токсичным и конфликтным, сливая журналистам по сути рабочий момент перед кубковой игрой с “Балтикой”. Думаю, каждый тренер и генеральный директор может привести миллионы подобных случаев. Почему-то у Тедеско и Ваноли Соболев играл и как выходящим на замену, и как игрок основы.



Умение гасить конфликты определяет класс управленцев. Это работа спортивного директора в первую очередь. По тому, как игрок заходит в столовую, уже видно, всё ли нормально, или же надо тренеру и спортивному директору с ним переговорить наедине.



И генеральный директор — это вовсе не небожитель, а наёмный сотрудник с широким кругом обязанностей, а не только посетитель вип-ложи, следящий за игрой в окружении родных и близких. Я правильно понимаю, что, не взяв Александра на игру, таким образом клуб наказывал игрока за желание играть, биться, забивать и приносить пользу? И что в итоге? “Спартак” вылетел из Кубка от “Балтики”.



Малышев и прочие абсолютно не умеют прогнозировать и сглаживать конфликты как в команде, так и в клубе, особенно в случае череды поражений. Они думают, что, понабрав новых — белых и пушистых — игроков, плюс оставшиеся невзрывные ребята — так избегут всех конфликтов? Игроки — это не картридж в принтере, который меняют раз в месяц. С таким подходом футболисты будут меняться в бесконечном круговороте на радость агентов.



Если не устраивает Шамар, при то что игрок не получил ни одного шанса на поле после хорошего выступления за сборную Ямайки, то как, не выпуская игрока, вы надеетесь его продать? Спортивный директор слышал, что такое предпродажная подготовка вообще? Пусть поучится у “Ростова” хотя бы. Или тот факт, что Соболев занимался индивидуально, как-то помог увеличить его трансферную стоимость с целью получить другие предложения, кроме как от “Зенита”?



Видимо, Александр Соболев просто не мог так же искренне радоваться победам команды со скамейки, как это делает Довбня сейчас. Осталось только дождаться конца сезона, чтобы сделать выводы, стоила ли та воспитательная мера перед игрой с “Балтикой” потери нападающего и насколько Виллиан Жозе, не пропускающий завтрака, результативнее Соболева», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.