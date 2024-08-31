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«Ахмат» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и тольяттинский «Акрон».

Источник: https://t.me/akhmatgrozny

Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена (Грозный)». В качестве главного арбитра выступит Роман Сафьян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Ибишев, Тодорович, Шатара, Камилов, Садулаев, Камило, Луна Диале, Фелиппе Кардосо.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Димоски, Эсковаль, Пауло Витор, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Беншимол.

«Ахмат» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала четыре очка за шесть матчей. «Акрон» (4) находится на 14-й строчке.