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Сергей Семак ответил, был ли он против трансфера Александра Соболева в «Зенит»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о трансфере нападающего Александра Соболева из московского «Спартака».

Источник: ФК «ЗЕНИТ»

«Зенит» объявил о переходе вчера, 30 августа.

«Был ли я против трансфера Александра Соболева? Нет смысла комментировать слухи, которые распространяют телегам-каналы. Я вчера поздравил Александра. Он пошёл на определенные уступки, чтобы прийти в нашу клуб. Ему хочется играть и выигрывать титулы. Он нам, безусловно, поможет. Касаемо воспитанников барнаульского футбола — это хорошая школа. Они отличаются спортивным характером.

Не считаю, что у Александра могут возникнуть проблемы в команде. Сомневаюсь, что это возможно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.