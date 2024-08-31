Сергей Семак ответил, был ли он против трансфера Александра Соболева в «Зенит»

«Был ли я против трансфера Александра Соболева? Нет смысла комментировать слухи, которые распространяют телегам-каналы. Я вчера поздравил Александра. Он пошёл на определенные уступки, чтобы прийти в нашу клуб. Ему хочется играть и выигрывать титулы. Он нам, безусловно, поможет. Касаемо воспитанников барнаульского футбола — это хорошая школа. Они отличаются спортивным характером.



Не считаю, что у Александра могут возникнуть проблемы в команде. Сомневаюсь, что это возможно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.