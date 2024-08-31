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Александр Соболев поздравил «Зенит» с победой над «Пари НН»

Новый нападающий «Зенита» Александр Соболев, перешедший в стан сине-бело-голубых этим летом из «Спартака», поздравил команду из Санкт-Петербурга с победой над «Пари НН» (3:0) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Форвард написал у себя в телеграм-канале фразу «с победой» и сопроводил её фотографией с результатом встречи и эмоджи сердца синего цвета.

Напомним, о переходе 27-летнего Соболева в «Зенит» было официально объявлено вчера, 30 августа. В прошлом месяце футболист был отстранён от тренировок с красно-белыми.

После этой победы в активе санкт-петербургского «Зенита» стало 17 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари Нижний Новгород» с шестью очками занимает 10-е место.