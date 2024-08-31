Александр Соболев поздравил «Зенит» с победой над «Пари НН»

Новый нападающий «Зенита» Александр Соболев, перешедший в стан сине-бело-голубых этим летом из «Спартака», поздравил команду из Санкт-Петербурга с победой над «Пари НН» (3:0) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.