Лусиано Гонду уже разрывает в РПЛ: оформил дубль в дебютном матче и вернул «Зенит» на первое место

«Пари НН» для проверки новой конфигурации стал прекрасным соперником — у команды Илича с недавних пор опять проблемы в обороне, повылетали почти все основные защитники. А это важнейшие люди в игре с «Зенитом», наравне с вратарем. Прикрывать линию пришлось теми, кто был доступен. И получилось так себе — «Зенит», явно заряженный последними неудачами, сразу же помчал вперед создавать моменты. Питерцы подолгу атаковали и много били, но не могли ничего реализовать.