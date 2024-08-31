Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лусиано Гонду уже разрывает в РПЛ: оформил дубль в дебютном матче и вернул «Зенит» на первое место

Рад ли Соболев?

Источник: ФК «Зенит»

«Зенит» шикарно начал сезон, а потом внезапно сломался — три матча подряд провел без побед. А в Кубке России и вовсе проиграл скромному «Акрону». Правда, с тех пор в питерском клубе произошло так много изменений, что последние неудачи как-то подзабылись.

Сергею Семаку и раньше было совсем не просто выбирать состав на игру, но теперь задача усложнилась. Недавно купленный у «Спартака» Александр Соболев до Нижнего Новгорода не добрался, зато это сделал его конкурент по позиции — аргентинец Лусиано Гонду.

Правда, тренер питерцев доверил почти двухметровому футболисту не роль «столба» (в центр нападения вышел Кассьерра), а отправил его на правый фланг атаки. Такой опыт у Лусиано уже был — несколько матчей за карьеру он провел в роли вингера.

Поэтому Семак, конечно, ничего нового персонально для аргентинца не изобрел. Но история с Соболевым заиграла новыми красками — ведь если тренер видит аргентинца справа (и, забегая вперед, видит оправданно), то они с Соболевым не конкуренты — бодаться Александр будет только с Кассьеррой.

«Пари НН» для проверки новой конфигурации стал прекрасным соперником — у команды Илича с недавних пор опять проблемы в обороне, повылетали почти все основные защитники. А это важнейшие люди в игре с «Зенитом», наравне с вратарем. Прикрывать линию пришлось теми, кто был доступен. И получилось так себе — «Зенит», явно заряженный последними неудачами, сразу же помчал вперед создавать моменты. Питерцы подолгу атаковали и много били, но не могли ничего реализовать.

В какой-то момент (хотя предполагать такое в начале матча странно, но все же) показалось, что игра идет по сценарию встречи с «Акроном»: не везло «Зениту», везло «Пари НН», и к тому же хозяева несколько раз опасно контратаковали. Более того, были близки к острым стандартам — слишком неаккуратно зенитовцы действовали на своей половине поля.

Однако на 30-й минуте напряжение с гостей чуть спало — дебютный мяч в первой же игре забил Лусиано Гонду. Атака получилась красивой — в результате грубейшей ошибки защитника «Пари НН» мяч отскочил к зенитовцам, его получил Вендел и ярким пасом отправил аргентинца один на один с Медведевым. В итоге у аргентинца — первый гол, у бразильца — очередная, уже седьмая голевая передача в сезоне.

Во втором тайме «Зенит» успокоился, но менее опасным не стал — и уже на 56-й минуте удвоил преимущество. Снова постарался Лусиано — просто идеально и как-то слишком легко замкнул передачу Дугласа Сантоса головой. Дубль в дебютном матче — это ярко. Аргентинец стал четвертым игроком в истории клуба, который стартовал так мощно. Кстати, на третьем месте Глушенков — а первую и вторую строчку занимают футболисты (Сазонов и Сорокин), зажигавшие еще в 1930-е. История!

По тому, как складывалась игра, шансов у «Пари НН» практически не было. На 69-й минуте последняя надежда развеялась по ветру — с передачи Клаудиньо отметился Вендел, забив свой первый мяч в сезоне. Уйти с 0:3 против «Зенита» для команды Илича — фантастический сценарий, так что игра постепенно затихла и мирно докатилась до финала.

«Зенит» победил так уверенно, будто и не было никакой трехматчевой серии неудач — вероятно, не последнюю роль в этом сыграла «свежая кровь» в лице Лусиано Гонду. Аргентинец сделал мощную заявку на стартовый состав — посмотрим, как Семак уместит всех сильнейших на поле.

Но самый главный вопрос в другом — что будет с РПЛ, когда весь «Зенит», включая Глушенкова и Соболева, соберется вместе? Можно ли будет остановить эту машину? Пока на этот счет есть большие опасения.

Артем Белинин

Пари Нижний Новгород
0:3
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород, 14205 зрителей
Главные тренеры
Саша Илич
Сергей Семак
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
(Маркус Вендел)
30′
Лусиано Гонду
(Дуглас Сантос)
56′
Маркус Вендел
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
69′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
11
Матео Стаматов
24
Кирилл Гоцук
15
Александр Эктов
29
Лука Веснер Тичич
87
Кирилл Боженов
46′
22
Никита Каккоев
34
Антон Мухин
49′
64′
10
Александр Трошечкин
78
Николай Калинский
79′
18
Дан Глейзер
9
Зе Турбо
64′
20
Хуан Мануэль Боселли
90
Огнен Ожегович
79′
19
Никита Ермаков
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
15
Вячеслав Караваев
27
Нино
5
Вильмар Барриос
32
Лусиано Гонду
28
Нуралы Алип
75′
9
Виктор Гимарайнс Артур
8
Маркус Вендел
85′
77
Ильзат Ахметов
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
85′
79
Дмитрий Васильев
24
Педро
70′
21
Александр Ерохин
30
Матео Кассьерра
70′
31
Густаво Мантуан
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
16
2
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
7
9
Фолы
9
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти