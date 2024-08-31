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«Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» благодаря голу с пенальти

Встреча седьмого тура РПЛ завершилась со счетом 1:0. «Спартак» с 62-й минуты играл в меньшинстве после удаления Романа Зобнина.

Источник: ТАСС

Футболисты московского «Спартака» обыграли казанский «Рубин» со счетом 1:0 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол забил Эсекьель Барко (74-я минута, с пенальти).

С 62-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Романа Зобнина.

«Спартак» сыграл на ноль в пяти матчах РПЛ подряд — их лучшая сухая серия с 1998 года, когда было семь сухих матчей подряд, сообщает Opta.

Также «Спартак» ни разу не пропустил дома в четырех матчах в РПЛ при Деяне Станковиче, серб стал первым тренером с четырьмя сухими домашними матчами подряд в чемпионате России на старте работы в «Спартаке».

«Спартак» набрал 14 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 10 очками расположился на седьмой строчку.

В следующем туре «Спартак» 15 сентября в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо», «Рубин» двумя днями ранее примет самарские «Крылья Советов».

Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 16694 зрителя
Главные тренеры
Деян Станкович
Рашид Рахимов
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
74′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
90+1′
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
47
Роман Зобнин
45′
62′
18
Наиль Умяров
85′
14
Миенти Абена
19
Хесус Мануэль Медина
85′
35
Кристофер Мартинс
97
Даниил Денисов
29′
65′
82
Даниил Хлусевич
9
Манфред Угальде
85′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
65′
8
Маркиньос
Рубин
38
Евгений Ставер
27
Алексей Грицаенко
6
Угочукву Иву
24
Никола Чумич
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
90+3′
2
Егор Тесленко
77′
23
Руслан Безруков
15
Игор Вуячич
26′
32′
5
Рустамжон Ашурматов
51
Илья Рожков
39′
77′
71
Константин Нижегородов
21
Александр Зотов
86′
99
Дардан Шабанхаджай
33
Умарали Рахмоналиев
77′
19
Олег Иванов
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
7
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
8
Фолы
28
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Турбин
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти