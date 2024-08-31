«Ахмат» и «Акрон» поделили очки в матче чемпионата России

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала пять очков за семь матчей. «Акрон» находится на 14-й строчке, заработав пять очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.