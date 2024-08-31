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«Ахмат» и «Акрон» поделили очки в матче чемпионата России

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и тольяттинский «Акрон».

Источник: https://t.me/akhmatgrozny

Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Итоговый результат — 0:0.

Команды не смогли распечатать ворота друг друга. «Ахмат» остаётся единственной командой, которая не одержала ни одной победы в этом сезоне чемпионата России.

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала пять очков за семь матчей. «Акрон» находится на 14-й строчке, заработав пять очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

Ахмат
0:0
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 3863 зрителя
Главные тренеры
Магомед Адиев
Заур Тедеев
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
5
Милош Шатара
55
Дарко Тодорович
4
Турпал-Али Ибишев
10
Лечи Садулаев
15
Рейерс де Оливейра Камилу
89′
19
Мауро Луна Диале
95
Арсен Адамов
61′
36
Лукас Ловат
18
Владислав Камилов
89′
71
Магомед Якуев
30
Фелиппе Кардозу
76′
24
Заим Диванович
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
26
Родриго Эшковал
87′
7
Кирилл Данилин
15
Стефан Лончар
23
Боян Димоски
77
Константин Савичев
4
Пауло Витор
90′
19
Марат Бокоев
6
Максим Кузьмин
61′
25
Шерзод Эсанов
17
Солтмурад Бакаев
68′
70′
14
Владимир Хубулов
11
Жилсон Тавареш Беншимол
61′
99
Иван Тимошенко
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
2
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
7
6
Фолы
13
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Павел Новиков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Челябинск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти