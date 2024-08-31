Героическая победа «Спартака» в меньшинстве! Но к судьям будет много вопросов

«Рука у игрока “Рубина” оставлена в сторону, увеличивает площадь тела, — разобрал этот эпизод Игорь Федотов. — Тут игрок не играет в мяч, а происходит рикошет. Решение VAR верное — пенальти в ворота “Рубина” назначен правильно. По картинке Карасёв видел момент, значит, для него это не игра рукой — он делал жест отрицания. Это уже вторая его ошибка в этом матче. И это, конечно, расстраивает. Ощущение, что Сергей какой-то пустой, у него нет энергии. Ему пора отдохнуть, перезарядиться. Что касается второй жёлтой карточки Зобнина, то тут всё по делу — за срыв перспективной атаки».