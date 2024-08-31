Станкович: красная карточка Зобнина — моя ошибка

«Моя ошибка, что Зобнин получил красную карточку. Нам не хватило 15 секунд. Три замены уже готовились. Опыт всегда подсказывает, что лучше заменить того, кто на жёлтой.



Литвинов может закрывать много позиций. Но я не вижу причины переводить его в центре, когда пара защитников Бабич-Литвинов играет на ноль несколько матчей подряд. Я очень рад, что у меня в распоряжении есть такой универсальный футболист», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.