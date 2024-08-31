Глава «Зенита» Медведев высказался о дебюте Лусиано Гонду

Форвард оформил дубль.
«Поздравляю Лусиано с дублем! Прекрасные голы. Конечно, я знал его до перехода. Наш трансферный комитет постоянно работает. Футболист давно был в нашем списке.
Мы следили за ним и видели, как он сыграл на олимпийском отборочном турнире, забив победный гол Бразилии. С учетом необходимости усиления этой позиции, было принято решение. Представили его в филармонии как “первую скрипку”. Надеюсь, он будет соответствовать этим ожиданиям», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».
В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценке интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн. Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.