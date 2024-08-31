Глава «Зенита» Медведев высказался о дебюте Лусиано Гонду

«Поздравляю Лусиано с дублем! Прекрасные голы. Конечно, я знал его до перехода. Наш трансферный комитет постоянно работает. Футболист давно был в нашем списке.



Мы следили за ним и видели, как он сыграл на олимпийском отборочном турнире, забив победный гол Бразилии. С учетом необходимости усиления этой позиции, было принято решение. Представили его в филармонии как “первую скрипку”. Надеюсь, он будет соответствовать этим ожиданиям», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».