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Глава «Зенита» Медведев высказался о дебюте Лусиано Гонду

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о дебюте аргентинского нападающего Лусиано Гонду в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

Источник: Чемпионат.com

Форвард оформил дубль.

«Поздравляю Лусиано с дублем! Прекрасные голы. Конечно, я знал его до перехода. Наш трансферный комитет постоянно работает. Футболист давно был в нашем списке.

Мы следили за ним и видели, как он сыграл на олимпийском отборочном турнире, забив победный гол Бразилии. С учетом необходимости усиления этой позиции, было принято решение. Представили его в филармонии как “первую скрипку”. Надеюсь, он будет соответствовать этим ожиданиям», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценке интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн. Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

Пари Нижний Новгород
0:3
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород, 14205 зрителей
Главные тренеры
Саша Илич
Сергей Семак
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
(Маркус Вендел)
30′
Лусиано Гонду
(Дуглас Сантос)
56′
Маркус Вендел
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
69′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
11
Матео Стаматов
24
Кирилл Гоцук
15
Александр Эктов
29
Лука Веснер Тичич
87
Кирилл Боженов
46′
22
Никита Каккоев
34
Антон Мухин
49′
64′
10
Александр Трошечкин
78
Николай Калинский
79′
18
Дан Глейзер
9
Зе Турбо
64′
20
Хуан Мануэль Боселли
90
Огнен Ожегович
79′
19
Никита Ермаков
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
15
Вячеслав Караваев
27
Нино
5
Вильмар Барриос
32
Лусиано Гонду
28
Нуралы Алип
75′
9
Виктор Гимарайнс Артур
8
Маркус Вендел
85′
77
Ильзат Ахметов
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
85′
79
Дмитрий Васильев
24
Педро
70′
21
Александр Ерохин
30
Матео Кассьерра
70′
31
Густаво Мантуан
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
16
2
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
7
9
Фолы
9
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти