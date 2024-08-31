Гендиректор «Спартака» объяснил, почему не играет Алексис Дуарте

«У меня информация, что Дуарте получил болезненную травму в Казахстане. После этого его место заняли. Решение по тому, кто нужен в обойме, принимают спортивный директор и тренер. Предложения от “Вильярреала” не было», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.