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Гендиректор «Спартака» заявил, что ситуация по Промесу не изменилась

Экс-футболиста красно-белых не выпускают из ОАЭ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса все еще не выпускают из ОАЭ. Об этом журналистам заявил генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

1 июля «Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с истечением контракта. Позднее Малышев заявил, что юристы клуба поддерживают связь с футболистом.

«Никаких новых существенных событий не произошло по Промесу, — сказал Малышев. — Он тренируется, поддерживает себя в форме. Но из ОАЭ его не выпускают».

Промес был задержан в Дубае 29 февраля, в мае футболист был отпущен из-под стражи, он ожидает вердикта суда об экстрадиции. Полузащитник вернулся в «Спартак» в 2021 году, ранее нидерландец выступал за столичную команду с 2014 по 2018 год. В составе «Спартака» он стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. За красно-белых Промес провел 235 матчей, в которых забил 114 мячей. Он занимает шестое место по количеству голов за клуб в истории.