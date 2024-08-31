Гендиректор «Спартака» заявил, что ситуация по Промесу не изменилась

Промес был задержан в Дубае 29 февраля, в мае футболист был отпущен из-под стражи, он ожидает вердикта суда об экстрадиции. Полузащитник вернулся в «Спартак» в 2021 году, ранее нидерландец выступал за столичную команду с 2014 по 2018 год. В составе «Спартака» он стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. За красно-белых Промес провел 235 матчей, в которых забил 114 мячей. Он занимает шестое место по количеству голов за клуб в истории.