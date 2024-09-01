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В «Спартаке» разочаровались в новичке клуба

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что разочаровался в новичке команды Виллиане Жозе.

Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»

Об этом он сообщил журналистам после матча «Спартак» — «Рубин».

«Я тоже разочарован. Он не показывает результата, но мы знаем, что это игрок высокого уровня. Я надеюсь, он покажет то, чего мы ждем», — заявил Малышев.

1 июля «Спартак» объявил о переходе нападающего Виллиана Жозе.

В прошлом сезоне 32-летний Жозе провел за «Бетис» 33 матча, забив десять мячей. В 2014 году он играл в академии мадридского «Реала», после чего выступал за «Сарагосу», «Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад».

В составе красно-белых он принял участие в шести матчах, но результативными действиями не отметился.

Встреча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Рубин» состоялась на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в этой встрече забил аргентинец Эсекьель Барко на 74-й минуте с пенальти. Красно-белые с 62-й минуты играли в меньшинстве: вторую желтую карточку получил полузащитник Роман Зобнин. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 16694 зрителя
Главные тренеры
Деян Станкович
Рашид Рахимов
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
74′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
90+1′
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
47
Роман Зобнин
45′
62′
18
Наиль Умяров
85′
14
Миенти Абена
19
Хесус Мануэль Медина
85′
35
Кристофер Мартинс
97
Даниил Денисов
29′
65′
82
Даниил Хлусевич
9
Манфред Угальде
85′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
65′
8
Маркиньос
Рубин
38
Евгений Ставер
27
Алексей Грицаенко
6
Угочукву Иву
24
Никола Чумич
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
90+3′
2
Егор Тесленко
77′
23
Руслан Безруков
15
Игор Вуячич
26′
32′
5
Рустамжон Ашурматов
51
Илья Рожков
39′
77′
71
Константин Нижегородов
21
Александр Зотов
86′
99
Дардан Шабанхаджай
33
Умарали Рахмоналиев
77′
19
Олег Иванов
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
7
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
8
Фолы
28
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Турбин
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти